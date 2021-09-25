В Свердловской области в многоквартирном жилом доме произошел взрыв газа

В Свердловской области в городе Верхней Пышме в жилом доме прогремел взрыв газа. Об этом в субботу, 25 сентября, сообщили в пресс-службе МЧС.
«Утром 25 сентября в пожарно-спасательную службу поступила информация о хлопке бытового газа в квартире, расположенной на первом этаже 5-ти этажного многоквартирного жилого дома в г. Верхней Пышме. До прибытия огнеборцев из подъезда самостоятельно эвакуировались 11 человек, из них двое детей»,- пояснили в ведомстве.
Прибывшие на место происшествия пожарные возгорания не обнаружили. Выявлены обрушения трех межквартирных перегородок, нарушено остекление трех оконных проемов. Несущие конструкции здания не повреждены. Жильцы уже вернулись в свои квартиры.
По данным МЧС, пострадал один человек.
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