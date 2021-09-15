Главу газовой фирмы отправили под домашний арест в связи с взрывом в Ногинске

Генерального директора компании по обслуживанию газового оборудования в Ногинске, где в одном из домов прогремел взрыв, отправили под домашний арест. Об этом заявили в ГСУ СК России по Московской области.
В отношении генерального директора специализированной компании, которая занимается обслуживанием внутриквартирного газового оборудования в доме в Ногинске, где произошли утечка и хлопок газа, что привело к гибели семи человек, избрали меру пресечения в виде домашнего ареста.
Уточняется, что в ближайшее время мужчине будет предъявлено обвинение. Ему грозит лишение свободы на срок до десяти лет.
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