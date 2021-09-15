СК РФ задержал гендиректора компании, обслуживавшей газовое оборудование в доме в Ногинске, где был взрыв

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15 сентября 2021, 13:06

Фото с места происшествия, МЧС РФ

Следственный комитет РФ по Московской области задержал главу компании, обслуживающей внутриквартирное газовое оборудование в обрушившемся из-за взрыва доме в Ногинске. Инцидент произошёл 8 сентября, погибли семь человек.

«По данным следствия, в рамках исполнения договора на обслуживание внутриквартирного газового оборудования, заключенного с собственниками двух квартир, генеральный директор компании не организовал соответствующее техническое обслуживание и не выявил неисправность газового оборудования. В результате произошла большая утечка бытового газа в одной квартире, а ввиду отсутствия набивки между газовой трубой и перекрытием квартир, неправильного функционирования системы вентиляции, бытовой газ сконцентрировался в другой квартире. Данные обстоятельства привели к хлопку сконцентрированного бытового газа и к полному обрушению первых четырех этажей второго подъезда дома»,- пояснили вы ведомстве.

Возбуждено уголовное дело по статье «Производство, хранение, перевозка либо сбыт товаров и продукции, выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшие по неосторожности смерть двух или более лиц».

Проводится проверка. В качестве потерпевших допрошены более 130 человек, в качестве свидетелей более 170 человек, назначено 19 судебных экспертиз. Проведено семь обысков и восемь выемок в газовых службах. В ближайшее время задержанному будет предъявлено обвинение.

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