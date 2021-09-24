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В Нижнем Новгороде нашли брошенную коляску с младенцем

, 20:25 Источник: РИА "Новости"

В Нижнем Новгороде нашли брошенную коляску с младенцем
полицейский, Dmitry Golubovich/Global Look Press

В Нижнем Новгороде прохожие обнаружили брошенную коляску с младенцем. Согласно данным пресс-службы регионального управления МВД, ребенок был доставлен в больницу, его родителей разыскивают.

Коляска с ребенком была найдена на улице Мончегорской. Сообщение об этом поступило в полицию сегодня в 16.30. Сотрудники правоохранительных органов незамедлительно выехали на место инцидента. Младенец был передан в больницу, врачи, осмотревшие его, констатировали, что состояние малыша является удовлетворительным.

Проводится проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение.

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