Курьер на велосипеде сбил в Москве женщину с коляской

На юге Москвы курьер на велосипеде сбил женщину с коляской, вследствие чего ребенок получил травмы. Об этом заявила в четверг старший помощник руководителя столичного главка СК РФ Юлия Иванова.
Согласно последней информации, инцидент произошел сегодня утром на пересечении улиц Ясеневой и Елецкой. Предполагается, что курьер на велосипеде не справился с управлением и совершил наезд на женщину с коляской, которая в результате случившегося перевернулась. Ребенок 2019 года рождения в ходе аварии получил ссадины. Сейчас пострадавший находится в больнице.
По факту случившегося проводится доследственная проверка.
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