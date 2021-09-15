На юго-западе Москвы автомобиль сбил мальчика на электросамокате

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15 сентября 2021, 17:00 Источник: РИА "Новости"

самокат, pixabay.com

На юго-западе Москвы автомобилист на выезде из двора сбил одиннадцатилетнего мальчика на электросамокате. Сооответствующую информацию предоставили в пресс-службе столичной Госавтоинспекции.

Согласно последним данным, авария случилась на улице Гримау в районе дома номер 8. Водитель иномарки при выезде с дворовой территории допустил наезд на ребенка, который следовал по тротуару на электросамокате. Рядом с несовершеннолетним не было взрослых.

Впоследствии одиннадцатилетний мальчик был госпитализирован с диагнозом "перелом бедренной кости". Проводится проверка.

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