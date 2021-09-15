На северо-востоке Москвы случилось ДТП с участием пяти автомобилей и мотоцикла

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15 сентября 2021, 15:46 Источник: Telegram

сотрудник ДПС, Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

На северо-востоке Москвы в среду, 15 сентября, случилось массовое дорожно-транспортное происшествие. Согласно последней информации, на дороге столкнулись пять автомобилей и один мотоцикл.

В столичном департаменте транспорта отметили, что массовая авария произошла на 1-м Алтуфьевском путепроводе. В настоящий момент на месте случившегося работают оперативные службы. Информация о пострадавших в результате ДТП уточняется.

Подчеркивается, что движение в сторону центра сейчас затруднено на 1,8 километра.

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