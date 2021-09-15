Второй кассационный суд отказал актёру Михаилу Ефремову в смягчении приговора

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15 сентября 2021, 13:56

Михаил Ефремов, фото: Komsomolskaya Pravda, globallookpress.com

Как ни умолял Михаил Ефремов, второй кассационный суд отказал актёру в смягчении приговора. По делу о смертельном ДТП артист был осужден на семь с половиной лет лишения свободы.

Представители потерпевших и прокуратуры просили оставить приговор Ефремову без изменения.

Актёр общался с судьями дистанционно из колонии. Ефремов сказал, что его "жизнь дала трещину в 2019 году". Он напомнил о смерти в том году своей мамы, а в конце декабря ушла из жизни его театральная мама Галина Волчек.

Артист признался, что не выдержал таких потерь и стал пить. "Трагедия произошла по моей вине. В это время как чёрт из табакерки появился адвокат Эльман Пашаев, и началось шоу",- говорит Ефремов.

Актер сказал, что из-за проблем со здоровьем, в колонии у него обострилась астма, и он не высидит такой большой срок.

"Я хочу выйти и помогать людям, которые пострадали от моих действий. Я настаиваю на смягчении наказания", — просил артист.

Представитель потерпевших, родственников погибшего в ДТП Сергея Захарова, адвокат Александр Добровинский отметил, что слышит слова раскаяния от Михаила Ефремова впервые. По словам защитника потерпевших, "это не основание для смягчения приговора" артисту,- сообщили Telegram-каналы Baza и LIFE SHOT в среду, 15 сентября.

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