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Вертолет Ка-27 в установленный срок не вышел на связь на Камчатке

, 22:55 Источник: РИА "Новости"

Вертолет Ка-27 в установленный срок не вышел на связь на Камчатке
вертолет Ка-27, mil.ru

Вертолет Ка-27, на борту которого, согласно последней информации, находятся четыре человека, не вышел на связь на Камчатке. Об этом вечером в четверг сообщил представитель экстренных служб.

Согласно последним данным источника РИА "Новости", экипаж вертолета, который выполнял учебно-тренировочный полет, должен был выйти в эфир в 5:30 по камчатскому времени.

Источник в авиационных службах в свою очередь сообщил ТАСС, что Ка-27 совершил жесткую посадку около горы Острой в Камчатском крае. На борту якобы находились три человека. Подчеркивается, что активная фаза поисков членов экипажа вертолета будет начата в светлое время суток.

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