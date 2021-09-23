Вертолет Ка-27 в установленный срок не вышел на связь на Камчатке

Вертолет Ка-27, на борту которого, согласно последней информации, находятся четыре человека, не вышел на связь на Камчатке. Об этом вечером в четверг сообщил представитель экстренных служб.
Согласно последним данным источника РИА "Новости", экипаж вертолета, который выполнял учебно-тренировочный полет, должен был выйти в эфир в 5:30 по камчатскому времени.
Источник в авиационных службах в свою очередь сообщил ТАСС, что Ка-27 совершил жесткую посадку около горы Острой в Камчатском крае. На борту якобы находились три человека. Подчеркивается, что активная фаза поисков членов экипажа вертолета будет начата в светлое время суток.
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