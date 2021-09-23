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МЧС: Обломки самолета Ан-26, пропавшего с радаров в Хабаровском крае, нашли в районе горы Хребтова

, 08:19

МЧС: Обломки самолета Ан-26, пропавшего с радаров в Хабаровском крае, нашли в районе горы Хребтова
фото: ГУ МЧС по Хабаровскому краю

Обломки самолета Ан-26, пропавшего с радаров 22 сентября, в Хабаровском крае, в четверг спасатели обнаружили в районе горы Хребтова, недалеко от поселка Корфовский. По данным ГУ МЧС, в четверг в 11:30 по местному времени (04:30 мск) в ходе проведения авиаразведки вертолет Ми-8 Хабаровского авиационно-спасательного центра МЧС России обнаружил обломки, предположительно, самолета Ан-26.

По уточенным данным, самолет замечен в районе горы Хребтова, высота которой свыше 900 метров, в районе горнолыжной базы "Спартак".

В МЧС сообщили, что Ан-26 разбился в труднодоступной местности. Из-за высоких деревьев и сильных порывов ветра до 18 метров в секунду вертолету, участвующему в поисковой операции, невозможно не сесть в районе происшествия, как ни произвести десантирование спасателей.

Спасатели сфотографировали место катастрофы из кабины вертолета Ми-8.

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