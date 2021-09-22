Источник в правоохранительных раскрыл подробности убийства супружеской пары в Москве

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22 сентября 2021, 10:57 Источник: Life

фото: сайт МВД РФ

СМИ со ссылкой на источник в правоохранительных органах сообщили, что подозреваемый в убийстве родителей в московской квартире 16-летний подросток за день до трагедии вышел из наркодиспансера. Тела супружеской пары обнаружили в среду, 22 сентября.

Собеседник сообщил, что 16-летний Александр периодически злоупотреблял запрещёнными веществами, из-за чего состоял на учёте в наркодиспансере. За день до убийства отец забрал молодого человека из медучреждения, где он последние три недели проходил принудительное лечение.

По предварительным данным, на следующее утро подросток вернулся домой в неадекватном состоянии. Между родственниками произошел конфликт. В результате словесной перепалки подозреваемый схватил кухонный нож и сперва нанес смертельное ранение отцу, а затем матери.

Полицию вызвали соседи, услышавшие крики женщины.

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