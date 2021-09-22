В Москве задержали подростка по подозрению в убийстве родителей

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22 сентября 2021, 08:58 Источник: РИА Новости

полиция, фото: Konstantin Kokoshkin/Global Look Press

Старший помощник руководителя московского главка СК Юлия Иванова сообщила о задержании 16-летнего подростка после убийства супружеской пары в квартире по улице Полярной.

22 сентября в московской квартире обнаружили тела супружеской пары с множественными колото-резанными ранениями. Несовершеннолетний подозревается в убийстве родителей.

По предварительным данным, 16-летний подросток состоял на учёте и принимал запрещенные вещества. Молодой человек доставлен в подразделение ведомства для проведения следственных действий. Возбуждено уголовное дело по статье «убийство двух или более лиц».

Ранее сообщалось, что 17 сентября сотрудники правоохранительных органов задержали подозреваемого в убийстве семьи и нападении на отдел полиции в Воронежской области.

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