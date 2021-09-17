Полиция задержала подозреваемого в убийстве семьи и нападении на полицейского в Воронежской области

Сотрудники полиции в пятницу, 17 сентября, задержали подозреваемого в убийстве семьи и нападении на полицейского в Воронежской области. Данную информацию предоставили в правоохранительных органах.
Источники сообщили журналистами, что сотрудники уголовного розыска и ГИБДД к настоящему моменту задержали подозреваемого в совершении преступления.
Подчеркивается, что сотрудники полиции установили местонахождение подозреваемого и преследовали его на машине по дороге в Воронежской области. В ходе задержания предполагаемый злоумышленник оказал вооруженное сопротивление и получил ранение.
В МВД информацию о задержании подтвердили.
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