Полиция задержала подозреваемого в убийстве семьи и нападении на полицейского в Воронежской области

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17 сентября 2021, 14:06 Источник: ТАСС

машина полиции, Konstantin Kokoshkin/Global Look Press

Сотрудники полиции в пятницу, 17 сентября, задержали подозреваемого в убийстве семьи и нападении на полицейского в Воронежской области. Данную информацию предоставили в правоохранительных органах.

Источники сообщили журналистами, что сотрудники уголовного розыска и ГИБДД к настоящему моменту задержали подозреваемого в совершении преступления.

Подчеркивается, что сотрудники полиции установили местонахождение подозреваемого и преследовали его на машине по дороге в Воронежской области. В ходе задержания предполагаемый злоумышленник оказал вооруженное сопротивление и получил ранение.

В МВД информацию о задержании подтвердили.

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