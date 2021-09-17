Подозреваемый в нападении на воронежский отдел полиции и убийстве семьи заминировал свой дом

Аргументы Недели → Происшествия 13+

17 сентября 2021, 12:59

машина СК РФ, фото: Zamir Usmanov/Global Look Press

Подозреваемый в вооружённом нападении на отдел полиции в Воронежской области в четверг заминировал свой частный дом в селе Волчанское. Сотрудники правоохранительных органов в целях безопасности перекрыли часть населенного пункта.

По данным Телеграм-канала «Life», СОБР находится по месту жительства подозреваемого 54-летнего Виктора М. Предполагается, что дом был заминирован перед нападением на отдел полиции.

«Обыскали пока что две комнаты из пяти. Дальше не пошли, так как всё заминировано: газовый баллон с проведёнными проводами и детонаторы. Ждут приезда взрывотехников»,- говорится в источнике.

16 сентября неизвестный в камуфляже и бронежилете совершил вооруженное нападение на отдел полиции в Лисках, а также заминировал входную дверь. В здании прогремело не менее одного взрыва. После злоумышленнику удалось скрыться. Полиция Воронежской области ведет поиски. В результате происшествия пострадал сотрудник взвода патрульно-постовой службы, 1995 года рождения. Он получил осколочное ранение голени правой ноги.

«По предварительным данным, мужчина совершил убийство знакомой семьи на почве бытового конфликта. Затем он направился к зданию ОМВД России по Лискинскому району и при помощи взрывного устройства совершил подрыв входной двери здания отдела полиции. После этого мужчина сел в автомобиль „Нива“ и уехал с места преступления в направлении города Острогожска Воронежской области»,- пояснили в СК РФ.

Возбуждено уголовное дело по нескольким статьям.

Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости