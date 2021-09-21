Четверо пострадавших в результате стрельбы в Перми подключены к аппарату ИВЛ

В пресс-службе Минздрава РФ сообщили, что семеро пострадавших при стрельбе в Пермском университете находятся в тяжелом состоянии. Четверо из них подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких.
Уточняется, что семеро "тяжелых" пациентов были ранее во вторник доставлены в Москву спецбортом МЧС. Четыре человека находятся на ИВЛ. В полете пострадавших сопровождали специалисты Федерального центра медицины катастроф и клиник Минздрава РФ.
Известно, что двенадцать людей, получивших ранения и травмы в результате происшествия в вузе, находятся на стационарном лечении в медицинских организациях Перми. Некоторым была оказана амбулаторная помощь, с ними также работали психологи.
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