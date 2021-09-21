В Москве в ночь на вторник загорелся электробус

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21 сентября 2021, 11:20 Источник: Telegram

электробус, ALEXEY BYCHKOV/Global Look Press

В ночь на вторник, 21 сентября, в Москве загорелся электробус. Согласно последней информации столичного департамента транспорта, предварительной причиной случившегося стало короткое замыкание.

Электробус 2018 года выпуска загорелся минувшей ночью на дублере Дмитровского шоссе. Подчеркивается, что это первый подобный случай за три года эксплуатации техники. Уточняется также, что транспорт ехал в парк, вследствие чего в салоне не было пассажиров.

В настоящий момент устанавливаются точные обстоятельства и причины случившегося.

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