В Петербурге в результате пожара в квартире погибла заслуженная артистка РСФСР Александра Вавилина

В Санкт-Петербурге погибла заслуженная артистка РСФСР Александра Вавилина. Согласно последней информации, 93-летняя женщина скончалась в возрасте 93 лет в результате пожара в своей квартире.
В ГУ МЧС по городу сообщили, что происшествие случилось в жилом доме на Петровской набережной в Санкт-Петербурге. В настоящий момент сотрудники экстренных служб устанавливают точные обстоятельства и причины инцидента.
Отметим, что Александра Вавилина родилась в Ленинграде 12 февраля 1928 года. Она являлась главным редактором Ленинградского отделения издательства "Советский композитор", а с 1969 года преподавала класс флейты в Санкт-Петербургской консерватории имени Н. А. Римского-Корсакова. В 1974 году Вавилина была удостоена звания Заслуженной артистки РСФСР.
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