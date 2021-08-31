Туристка из России погибла в результате ДТП с грузовиком в Египте

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31 августа 2021, 14:59 Источник: РИА "Новости"

скорая помощь в Египте, Atta/Xinhua

На трассе Хургада – Каир случилось дорожно-транспортное происшествие. Согласно последней информации сотрудников посольства РФ в Египте, в результате случившегося погибла туристка из России.

Установлено, что туристку из России и ее супруга на трассе Хургада – Каир во вторник, 31 августа, сбила грузовая машина во время краткой остановки автобуса на обочине. В результате аварии женщина погибла, а ее муж был госпитализирован. Предполагается, что гражданин будет выписан из больницы уже сегодня вечером.

Несовершеннолетняя дочь российских туристов в момент аварии находилась в автобусе и не пострадала. До возвращения отца в гостиницу за ребенком будут присматривать сотрудники генконсульства в Хургаде.

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