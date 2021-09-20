Министерство территориальной безопасности Пермского края опубликовало список погибших при стрельбе в вузе

Министерство территориальной безопасности Пермского края вечером в понедельник, 20 сентября, опубликовало список погибших в результате стрельбы в университете, которая была открыта сегодня утром.
На канале регионального министерства в Telegram значатся имена шести погибших. В ведомстве сообщили, что жертвами стрелка стали 66-летняя Маргарита Энгауз, 26-летняя Анна Айгельдина, 20-летняя Александра Мохова, 19-летние Ярослав Арамелев и Екатерина Шакирова, а также 18-летняя Ксения Самченко (18).
Ранее сегодня отец нападавшего сообщил журналистам, что его сын интересовался исключительно компьютером и никогда не ходил гулять.
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