Открывшему стрельбу в пермском вузе грозит пожизненное лишение свободы

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20 сентября 2021, 20:01 Источник: РИА "Новости"

колючая проволока, pixabay.com

Студенту, который утром в понедельник, 20 сентября, открыл стрельбу в пермском университете, грозит вплоть до пожизненного лишения свободы в соответствии с Уголовным кодексом Российской Федерации.

Ранее в Следственном комитете сообщили, что в результате стрельбы в вузе погибли шесть человек, 28 пострадали. Подозреваемый при задержании оказал сопротивление и был ранен, впоследствии его доставили в медицинское учреждение.

По факту случившегося было заведено уголовное дело по ч.2 ст.105 УК РФ "Убийство". Минимальное наказание, которое грозит предполагаемому злоумышленнику, – лишение свободы на восемь лет, а максимальное – пожизненное заключение.

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