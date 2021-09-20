Мурашко посетил больницу в Перми, где находятся пострадавшие при стрельбе в университете

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20 сентября 2021, 17:51 Источник: РИА "Новости"

глава Минздрава РФ Михаил Мурашко, Alexei Druzhinin/Kremlin Pool

Министр здравоохранения Российской Федерации Михаил Мурашко в понедельник, 20 сентября, посетил Краевую клиническую больницу в Перми, куда доставили пострадавших в результате стрельбы в университете.

Ранее стало известно, что Михаил Мурашко прибыл в Пермь бортом МЧС России, на котором в город также доставили медиков из Москвы.

Согласно последней информации Следственного комитета РФ, сегодня утром студент открыл стрельбу в Пермском государственном национальном исследовательском университете. В результате случившегося погибли шесть человек, 28 граждан пострадали.

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