Мурашко посетил больницу в Перми, где находятся пострадавшие при стрельбе в университете

Министр здравоохранения Российской Федерации Михаил Мурашко в понедельник, 20 сентября, посетил Краевую клиническую больницу в Перми, куда доставили пострадавших в результате стрельбы в университете.
Ранее стало известно, что Михаил Мурашко прибыл в Пермь бортом МЧС России, на котором в город также доставили медиков из Москвы.
Согласно последней информации Следственного комитета РФ, сегодня утром студент открыл стрельбу в Пермском государственном национальном исследовательском университете. В результате случившегося погибли шесть человек, 28 граждан пострадали.
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