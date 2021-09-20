В Перми приземлился самолет МЧС с московскими медиками

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20 сентября 2021, 17:13 Источник: РИА "Новости"

Ил-76, mil.ru

Вечером в понедельник, 20 сентября, самолет МЧС России с московскими медиками на борту приземлился в Перми. Специалисты ведомства окажут помощь пострадавшим в результате стрельбы в университете.

Известно, что бригада специалистов, которых направили из столицы РФ, состоит из анестезиологов-реаниматологов, хирургов и травматологов. Кроме того, бортом МЧС в Пермь прибыли глава Минздрава Михаил Мурашко и руководитель Минобрнауки Валерий Фальков.

Напомним, утром 20 сентября студент открыл стрельбу в Пермском государственном национальном исследовательском университете. В результате случившегося погибли шесть человек.

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