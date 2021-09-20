Путин назвал трагедию в пермском университете огромной бедой для всей страны

Президент России Владимир Путин в понедельник, 20 сентября, прокомментировал стрельбу в пермском университете. По словам главы государства, случившееся является огромной бедой для всей страны.
Владимир Путин подчеркнул, что понимает – любые соболезнования не способны заглушить горечь потери.
Глава РФ заметил, что власти страны примут необходимые меры для помощи семьям погибших и пострадавших в результате стрельбы в пермском университете. Кроме того, по словам президента России, сотрудники правоохранительных органов приложат максимум усилий, чтобы расследовать преступление и установить причины случившегося.
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