Путин назвал трагедию в пермском университете огромной бедой для всей страны

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20 сентября 2021, 16:52 Источник: РИА "Новости"

президент России Владимир Путин, Kremlin Pool/Global Look Press

Президент России Владимир Путин в понедельник, 20 сентября, прокомментировал стрельбу в пермском университете. По словам главы государства, случившееся является огромной бедой для всей страны.

Владимир Путин подчеркнул, что понимает – любые соболезнования не способны заглушить горечь потери.

Глава РФ заметил, что власти страны примут необходимые меры для помощи семьям погибших и пострадавших в результате стрельбы в пермском университете. Кроме того, по словам президента России, сотрудники правоохранительных органов приложат максимум усилий, чтобы расследовать преступление и установить причины случившегося.

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