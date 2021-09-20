Территория кампуса Пермского университета будет закрыта до 27 сентября

Занятия в пермском университете, где ранее сегодня была открыта стрельба, отменены до 27 сентября. В вузе сообщили в понедельник, 20 сентября, что доступ на территорию кампуса закрыт силовиками.
Уточняется, что до конца текущей недели в университете отменяются все занятия и мероприятия. Сотрудники учебного заведения временно переводятся на дистанционный режим работы. В настоящий момент предполагается, что занятия возобновятся 27 сентября.
Подчеркивается также, что возможность оставить цветы и свечи в память о погибших в результате стрельбы на крыльце корпуса №8 появится после того, как специалисты СК РФ примут решение об открытии доступа в университетский городок.
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