Территория кампуса Пермского университета будет закрыта до 27 сентября

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20 сентября 2021, 16:19 Источник: ВКонтакте

место стрельбы в университете в Перми, vk.com/vikiperm

Занятия в пермском университете, где ранее сегодня была открыта стрельба, отменены до 27 сентября. В вузе сообщили в понедельник, 20 сентября, что доступ на территорию кампуса закрыт силовиками.

Уточняется, что до конца текущей недели в университете отменяются все занятия и мероприятия. Сотрудники учебного заведения временно переводятся на дистанционный режим работы. В настоящий момент предполагается, что занятия возобновятся 27 сентября.

Подчеркивается также, что возможность оставить цветы и свечи в память о погибших в результате стрельбы на крыльце корпуса №8 появится после того, как специалисты СК РФ примут решение об открытии доступа в университетский городок.

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