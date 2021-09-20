Официальный представитель Росгвардии Грибакин заявил, что стрелявший в Перми владел оружием на законных основаниях

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20 сентября 2021, 16:02 Источник: РИА "Новости"

университет в Перми, где произошла стрельба, vk.com/vikiperm

Официальный представитель Росгвардии Валерий Грибакин заявил, что студент, открывший стрельбу в вузе в Перми, владел оружием на законных основаниях, а университет находился под охраной ЧОП.

Валерий Грибакин подчеркнул, что сегодня по сигналу тревоги на место происшествия прибыли отряды Росгвардии.

Кроме того, на месте случившегося в понедельник, 20 сентября, работала инженерно-техническая группа ОМОН. Сотрудники ведомства в настоящий момент принимают участие в обеспечении общественного порядка и безопасности в районе университета.

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