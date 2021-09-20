Поезда проезжают станцию московского метро «Пролетарская» без остановки из-за задымления

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20 сентября 2021, 17:31 Источник: ТАСС

метро, pixabay.com

Вечером в пятницу, 20 сентября, поезда Московского метрополитена проезжают станцию "Пролетарская" Таганско-Краснопресненской линии без остановки. Это происходит из-за задымления в кабельном коллекторе.

Источник в правоохранительных органах сообщил, что задымление было зафиксировано в кабельном коллекторе сегодня около 17:00. В настоящий момент составы проезжают станцию "Пролетарская" без остановки.

На горячей линии московского метро журналистам подтвердили, что по техническим причинам поезда следуют в обе стороны без остановки на вышеуказанной платформе. Точные причины и обстоятельства случившегося устанавливаются.

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