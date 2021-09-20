Еще одна потерпевшая в ДТП с блогером Билом подала иск на 616 тысяч рублей

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20 сентября 2021, 16:33 Источник: РИА "Новости"

молоток судьи, pixabay.com

Еще одна потерпевшая в результате аварии с блогером Эдвардом Билом подала иск к нему на сумму более 600 тысяч рублей. Об этом сообщили в понедельник в пресс-службе Люблинского суда Москвы.

Известно, что потерпевшая Юлия Орлова заявила о своих новых исковых требованиях к Эдварду Билю в размере 616 тысяч 325 рублей.

Напомним, в начале августа Люблинский районный суд зарегистрировал иск от участницы аварии Екатерины Маничкиной, которая попросила взыскать с блогера свыше 1,7 миллиона рублей для возмещения расходов на ремонт автомобиля и на компенсацию морального вреда.

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