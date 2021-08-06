Одна из потерпевших в ДТП с блогером Эдвардом Билом подала иск на 1,7 миллиона рублей

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6 августа 2021, 12:54 Источник: РИА "Новости"

молоток судьи, pixabay.com

Потерпевшая в ДТП с блогером Эдвардом Билом подала в Люблинский суд иск о возмещении расходов на ремонт машины после аварии и компенсацию морального ущерба на сумму более 1,7 миллиона рублей.

Пресс-секретарь суда Ольга Ковалева заявила, что потерпевшая Екатерина Маничкина просит взыскать с блогера денежные средства, потраченные на ремонт автомобиля, в размере 1 миллион 617 тысяч рублей, компенсацию морального ущерба (100 тысяч рублей), а также судебные расходы.

Напомним, 1 апреля на Садовом кольце неподалеку от Смоленской площади Эдвард Бил на спорткаре выехал на полосу встречного движения и врезался в четыре машины. В ДТП, в частности, пострадала сотрудник аппарата Госдумы Мария Артемова, которая до сих пор находится в больнице. Блогер в полной мере выплатил ей компенсацию.

В июле суд приговорил Била к двум годам ограничения свободы и на три года лишил его водительских прав, но впоследствии прокуратура внесла апелляционное представление на приговор, поскольку сочла наказание чересчур мягким. Защита блогера также обжаловала решение суда.

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