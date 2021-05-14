Адвокат Эдварда Била: блогер полностью выплатил компенсацию пострадавшей в ДТП женщине

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14 мая 2021, 15:59 Источник: ТАСС

Эдвард Бил, фото: vk.com/bil__edward

Блогер Эдвард Бил, устроивший серьёзное ДТП на Смоленской площади в Москве, выплатил компенсацию пострадавшей сотруднице Госдумы Марии Артёмовой. Женщина получила в результате аварии тяжёлые травмы.

В отношении блогера было возбуждено уголовное дело о нарушении ПДД по ч. 1 ст. 264 УК РФ. Мужчине грозит до двух лет лишения свободы.

Адвокат блогера Геннадий Удунян рассказал, что его доверитель полностью выплатил компенсацию потерпевшей. По словам юриста, состояние здоровья женщины улучшилось. Его подзащитный общался с Артёмовой. Адвокат не раскрыл сумму компенсации, поскольку это конфиденциальная информация.

Геннадий Удунян говорит, что в связи с выплатой компенсации сторона потерпевших направила в полицию ходатайство о прекращении уголовного дела в связи с примирением сторон.

Адвокат потерпевшей Марии Артемовой Андрей Князев подтвердил, что его доверительнице выплатили компенсацию. Князев не подтвердил, что уже подал от имени потерпевшей ходатайство о примирении с Билом, но не исключил, что это будет сделано.

Авария произошла в апреле.

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