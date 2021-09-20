РЕН ТВ опубликовал видео с места стрельбы в Пермском госуниверситете

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20 сентября 2021, 10:31

полиция, Фото: IVAN MAKEEV/globallookpress.com

В понедельник, 20 сентября, около 11 часов неизвестный проник на территорию кампуса Пермского университета с травматическим оружием и открыл стрельбу на улице. Об этом сообщили в пресс-службе учреждения.

«Известно о четверых пострадавших. Все службы города и университета приведены в готовность. Пожалуйста, будьте осторожны»,- отметил собеседник.

В пресс-службе добавили, что все занятия в университете завершены.

При этом РЕН ТВ со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией, сообщили, что в результате стрельбы погибли пять человек, еще шестеро получили ранения. Кроме того, полицейские ликвидировали нападавшего.

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