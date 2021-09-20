В Пермском госуниверситете неизвестный открыл стрельбу

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20 сентября 2021, 10:14 Источник: 59.ru

полиция, фото: pixabay.com

В понедельник, 20 сентября, неизвестный отрыл стрельбу в Пермском государственном университете. Часть студентов и преподавателей закрылись в аудиториях.

«Человек стрелял из травматического оружия, есть один пострадавший - ранение в голову, но он находится в сознании. Сейчас ему оказывают медицинскую помощь»,- сообщили в пресс-службе учреждения.

Собеседник отметил Интерфаксу, что они с коллегами спрятались в конференц-зале, часть сотрудников закрылись изнутри, другие сотрудники закрылись в своих кабинетах. По его словам, парень в маске стрелял из травмата.

По словам очевидцев, неизвестный открыл стрельбу из ружья.

Источник в службе скорой помощи уточнил, что есть погибшие. Люди самостоятельно эвакуируются, некоторые выпрыгивают из окон.



Более подробная информация выясняется.

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