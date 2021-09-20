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В ДТП с микроавтобусом и двумя легковушками в Тамбовской области погибли три человека, в том числе ребенок

, 09:51 Источник: ТАСС

В ДТП с микроавтобусом и двумя легковушками в Тамбовской области погибли три человека, в том числе ребенок
машина, фото: pixabay.com

Представитель УГИБДД по Тамбовской области Станислав Конышев сообщил, что в дорожно-транспортном происшествии с участием микроавтобуса и двух легковушек погибли три человека.

«В карете скорой помощи скончался еще один участник ДТП. Итого в результате столкновения у нас трое погибших и девять пострадавших», - пояснил он.

Инцидент произошел около 05.05 в понедельник, 20 сентября, в Сампурском районе Тамбовской области. В ГИБДД уточнили, что микроавтобус перевозил вахтовиков из Калмыкии в Москву.

В результате столкновения пострадали 10 человек, еще трое погибли, среди них ребенок. Также скончались мужчина и женщина, находящиеся в автомобиле «Хонда Аккорд». Из этой же машины пострадали еще два человека, в том числе водитель.

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