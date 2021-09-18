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МЧС: Пострадавшие в ДТП с микроавтобусом женщины - туристы из Москвы доставлены в больницу в Вологду

, 14:23

МЧС: Пострадавшие в ДТП с микроавтобусом женщины - туристы из Москвы доставлены в больницу в Вологду
фото с сайта МЧС Вологодской области

Пострадавшие в субботу утром в ДТП с микроавтобусом в Вологодской области женщины-туристы из Москвы доставлены в больницу в Вологду. В региональном управлении МЧС сообщили, что сегодня около шести часов утра на автодороге около деревни Дмитриевское микроавтобус Mercedes-Benz, в котором 20 путешественников ехали на экскурсию из Москвы в Череповец, съехал в кювет и перевернулся.

В результате аварии пострадали 12 человек. По информации Всероссийского центра медицины катастроф (ВЦМК), с ушибами и ссадинами пострадавшие доставлены в областную больницу Вологды.

В Департаменте здравоохранения Вологодской области заявили, что всем пострадавшим в аварии с микроавтобусом своевременно оказана медицинская помощь. У пассажиров диагностированы разные травмы - сотрясение головного мозга, ушибы и немногочисленные переломы. Пострадавшие будут проходить амбулаторное лечение.

По предварительной версии ГИБДД, водитель микроавтобуса не справился с управлением.
Прокуратура Москвы проверит перевозчика.

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