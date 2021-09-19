В американском штате Техас разбился учебно-тренировочный самолет

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19 сентября 2021, 20:43 Источник: РИА Новости

pixabay.com

В штате Техас, США, потерпел крушение военный самолет. В результате повреждения получили два дома.

По информации пожарно-спасательной службы города Форт Уорт, строениям был причинен значительный ущерб. В Twitter пожарные отметили, что после происшествия медики оказывают необходимую помощь 2-3 пациентам.

Подчеркивается, что разбился военный учебно-тренировочный самолет. Он потерпел крушение в городе предместья Далласа.

Ранее сообщалось, что спасатели приступили к поискам потерявшегося на Эльбрусе на высоте около 5000 метров гражданина США. В поисковых мероприятиях задействовали четверых спасателей Эльбрусского высокогорного поисково-спасательного отряда российского МЧС.

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