Спасатели приступили к поискам потерявшегося на Эльбрусе на высоте около 5000 метров гражданина США

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19 сентября 2021, 20:21 Источник: РИА Новости

pixabay.com

Стартовали поисковые мероприятия после исчезновения на Эльбрусе американского альпиниста. Данная информация поступила от пресс-службы ГУ МЧС РФ по Кабардино-Балкарии.

В пятом часу дня сегодня, 19 сентября, стало известно о получении сигнала SOS по спутниковой системе от потерявшегося американского гражданина. Он находился на Эльбрусе на высоте 4957 метров.

В поисковых мероприятиях задействовали четверых спасателей Эльбрусского высокогорного поисково-спасательного отряда российского МЧС. Иные подробности на данный момент отсутствуют.

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