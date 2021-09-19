В Иркутской области произошло землетрясение

Утром в воскресенье, 19 сентября, на территории Иркутской области произошло землетрясение. Соответствующую информацию предоставили сегодня утром сотрудники пресс-службы ГУ МЧС России по региону.
Установлено, что эпицентр подземных толчков располагался в Нижнеудинском районе Иркутской области. Сотрудники МЧС сообщили, что мощность землетрясения составляла 4,0 балла по шкале Рихтера, а в эпицентре достигала 5,0 баллов.
Жители населенных пунктов, расположенных в Приангарье, в свою очередь сообщили, что не ощутили силы подземных толчков.
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