В США произошло землетрясение, жители Лос-Анджелеса ощутили толчки

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18 сентября 2021, 07:48 Источник: РИА Новости

фото с сайта МЧС

В США вечером в пятницу, 17 сентября, землетрясение магнитудой 4,3 произошло в штате Калифорния. Толчки ощутили жители Лос-Анджелеса и ближайших городов. Информации о пострадавших в результате землетрясения и разрушениях на данный момент не поступало.

По данным Геологической службы США, подземные толчки были зафиксированы в 02:58 по местному времени (05:58 мск субботы, 18 сентября) в двух километрах к западу от города Карсон в округе Лос-Анджелеса. Очаг залегал на глубине 11,9 километров.

Геологическая служба США 16 сентября сообщала о землетрясении магнитудой 5,6, которое произошло у побережья Аляски.

Землетрясение было зафиксировано в 17.51 понедельника по местному времени (20.51 мск).

Эпицентр располагался в 787 километрах к северо-востоку от города Анкоридж, в котором проживают порядка 300 тысяч человек.

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