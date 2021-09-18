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Певец Кай Метов попал в ДТП возле Минска

, 22:59

Певец Кай Метов попал в ДТП возле Минска
Кай Метов, Фото: Anatoly Lomohov/Russian Look/globallookpress.com

Заслуженный артист России Кай Метов попал в больницу после ДТП в Белоруссии. Певец направлялся на концерт по случаю дня города Гродно.

«Кай Метов не выступит на концерте. Автомобиль с певцом попал в аварию возле Минска. Артист жив, находится в больнице», - говорится в Телеграм-канале телеканала «Гродно Плюс».

Подробности случившегося пока неизвестны.

Ранее сообщалось, что переболевшего новой коронавирусной инфекцией кинорежиссера Андрея Звягинцева ввели в искусственную кому. Он находится на лечении в немецкой клинике, его состояние оценивается как крайне тяжелое. В конце июля у режиссера обнаружили 90% поражение легких.

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