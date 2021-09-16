Подхватившего COVID-19 режиссёра Андрея Звягинцева ввели в искусственную кому

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16 сентября 2021, 18:34 Источник: news.ru

Андрей Звягинцев, фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Ранее заразившегося коронавирусом кинорежиссера Андрея Звягинцева медики ввели в искусственную кому. Данная информация поступила от The Bell, которое в своем материале ссылается на осведомленные источники.

Отмечается, что недавно знаменитость отключили от системы жизнеобеспечения. Также говорится, что сейчас врачи собираются вывести режиссера из искусственной комы. Звягинцев будет лечиться на территории Германии. По данным издания, его лечение оплачивает АФК “Система”.

На днях поступила информация о том, что кинорежиссер получает лечение от последствий COVID-19 в Германии, его состояние оценивалось как крайне тяжелое. В конце второго летнего месяца у Звягинцева медики обнаружили 90% поражение легких. Режиссер находился в московском Федеральном научно-клиническом центре ФМБА. В конце месяца его выписали, однако прошла неделя, ему стало плохо, в связи с чем Звягинцева пришлось госпитализировать.

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