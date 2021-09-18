Два человека на борту упавшего в ХМАО гидросамолета погибли

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18 сентября 2021, 17:54 Источник: Пятый канал

гидросамолет, фото: pixabay.com

Очевидец рассказал подробности падения гидросамолёта с двумя людьми на борту в болото недалеко от озера Глубокого в 85 километрах от города Советский в Ханты-Мансийском автономном округе. Об инциденте стало известно в субботу, 18 сентября.

Собеседник отметил, что пилот во время полета пытался сделать два захода на посадку. На третьем круге гидросамолёт упал в воду.

По данным СМИ, самолет принадлежит местному жителю Борису П., который с супругой находился на борту. Оба человека погибли.

Транспортная прокуратура и Центральное межрегиональное следственное управление на транспорте СК РФ организовали проверку. На место происшествия выехал Серовский транспортный прокурор. Проводится комплекс проверочных мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств случившегося.

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