В ХМАО гидросамолет с двумя людьми на борту упал в болото

В болото в 85 км от города Советский в Ханты-Мансийском автономном округе упал гидросамолет. Об этом сообщили в субботу, 18 сентября, в пресс-службе МЧС РФ.
«В 13.45 поступило сообщение, что в Советском районе вблизи озера Глубокое (в 85 км от города Советский) произошло падение гидросамолета в болото»,- пояснили в ведомстве.
По предварительным данным, на борту находились два человека. Ведется поиск гидросамолета.
Начальник отдела ГО и ЧС администрации Советского района Евгений Сабанцев рассказал, что предприниматель, которому мог принадлежать самолёт, находился на борту с женой. По его словам, воздушное судно упало два дня назад. Состояние находившихся внутри авиатранспорта людей до сих пор неизвестно.
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