В одной из больниц Кипра констатировали смерть отдыхавшей на море российской туристки

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17 сентября 2021, 21:48 Источник: РИА Новости

pixabay.com

На Кипре скончалась пожилая российская туристка. Женщине был 81 год. Данная информация поступила от портала In-Cyprus.

В полиции острова отметили, что россиянка потеряла сознание при выходе из моря. Трагедия случилась близ города Ларнака.

Подчеркивается, что туристка упала на землю в трех десятках метров от спасательной вышки. Ее пытались реанимировать.

На место прибыли медики, которые увезли туристку из России в лечебное учреждение. Там она и умерла.

Ранее сообщалось, что не стало советского, узбекского актера Шухрата Иргашева. Он не дожил до 77 лет. Трагической новостью поделился в Facebook кинорежиссер Улугбек Юлдашев сегодня, 17 сентября.

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