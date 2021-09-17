Ушёл из жизни на 77-м году актёр Шухрат Иргашев

Не стало советского, узбекского актера Шухрата Иргашева. Он не дожил до 77 лет. Трагической новостью поделился в Facebook кинорежиссер Улугбек Юлдашев сегодня, 17 сентября.
В сообщении Юлдашев выразил соболезнования родным и близким народного артиста Узбекистана. “Дорогие друзья, коллеги и поклонники кино, с нами больше нет народного артиста Узбекистана Шухрата Ибрагимовича Иргашева”,- написал кинорежиссер.
В свое время Иргашев закончил Ташкентский театрально-художественный институт имени А.Н. Островского. Далее он присоединился к труппе Ташкентского русского драматического имени Максима Горького. Его дебют в кино состоялся в 1966 году в картине “Нежность”. Иргашев снялся в более 100 фильмах.
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