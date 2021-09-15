Арестованы двое мигрантов, обвиняемых в убийстве пенсионерки в Бужаниново

Арестованы двое иностранных граждан, которые обвиняются в изнасиловании и убийстве пенсионерки под Сергиевым Посадом. Об этом сообщила старший помощник руководителя ГСУ СК РФ Ольга Врадий.
Согласно последней информации, по ходатайству следователя следственного отдела по городу Сергиев-Посад ГСУ СК России по Московской области судом были арестованы двое выходцев из соседних государств, которые обвиняются в изнасиловании и убийстве пенсионерки.
Ранее сообщалось, что в лесу под Сергиевым Посадом было найдено тело 67-летней женщины с признаками насильственной смерти. Позже по подозрению в совершении преступления были задержаны двое мигрантов. Впоследствии жители деревни Бужаниново, где произошло убийство, требовали закрыть общежитие с гастарбайтерами.
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