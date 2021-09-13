Опека потребовала лишить родительских прав мать и отца убитой в Тюмени школьницы

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13 сентября 2021, 12:39 Источник: Telegram

молоток судьи, pixabay.com

Опека потребовала лишить родительских прав мать и отца убитой в Тюмени восьмилетней школьницы в связи с неисполнением ими своих обязанностей. Об этом сообщили в пресс-службе областного суда.

Согласно имеющейся информации, помимо девочки, которая 30 июня пропала и была найдена в августе убитой, в семье воспитывались несовершеннолетние брат и сестра погибшей. Кроме того, у них есть совершеннолетняя сестра.

Подчеркивается, что основанием для обращения о лишении родительских прав послужило "уклонение" матери от исполнения своих обязанностей по воспитанию детей. Из иска следует, что гражданка не заботится о здоровье дочерей и сына, их нравственном воспитании, физическом и духовном развитии, а также не интересуется судьбой наследников. В отношении ее супруга орган опеки подал ходатайство по тем же обстоятельствам.

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