В Тюмени в последний путь проводили убитую школьницу

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28 августа 2021, 12:34 Источник: РИА "Новости"

свеча, pixabay.com

В субботу, 28 августа, в траурном зале патолого-анатомического бюро в Тюмени состоялось прощание с убитой школьницей. В полдень по местному времени у здания собрались около двухсот человек.

Проводить девочку в последний путь пришли ее родственники, соседи, жители города, а также волонтеры, которые принимали участие в поисках ребенка. Позже сегодня школьница будет похоронена. Близкие девочки сообщили, что траурное мероприятие пройдет в кругу семьи.

Напомним, 30 июня восьмилетняя девочка ушла из дома на улице Судостроителей на прогулку и не вернулась. 19 августа ее тело нашли на берегу озера Оборочное. По подозрению в убийстве был задержан 40-летний местный житель Виталий Бережной.

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