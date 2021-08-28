В Тюмени в последний путь проводили убитую школьницу

В субботу, 28 августа, в траурном зале патолого-анатомического бюро в Тюмени состоялось прощание с убитой школьницей. В полдень по местному времени у здания собрались около двухсот человек.
Проводить девочку в последний путь пришли ее родственники, соседи, жители города, а также волонтеры, которые принимали участие в поисках ребенка. Позже сегодня школьница будет похоронена. Близкие девочки сообщили, что траурное мероприятие пройдет в кругу семьи.
Напомним, 30 июня восьмилетняя девочка ушла из дома на улице Судостроителей на прогулку и не вернулась. 19 августа ее тело нашли на берегу озера Оборочное. По подозрению в убийстве был задержан 40-летний местный житель Виталий Бережной.
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