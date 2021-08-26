72.ru: подозреваемый в убийстве школьницы в Тюмени принимал участие в ее поисках

Один из волонтеров сообщил в рамках разговора с представителями СМИ в четверг, 26 августа, что подозреваемый в убийстве восьмилетней девочки в Тюмени мужчина в июле сам помогал ее искать.
Источник заявил, что человек, который накануне был задержан по подозрению в убийстве ребенка, однажды стоял рядом с ним, но в основном во время поисков девочки находился в штабе.
Напомним, об исчезновении школьницы стало известно 30 июня. Тело убитой было найдено на берегу озера Оброчное в районе Лесобазы 19 августа. Вчера правоохранители задержали мужчину, подозреваемого в совершении преступления. Сообщалось, что вину он признал.
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