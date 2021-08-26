Тюменский убийца в костюме единорога выложил в сеть ролик через две недели после смерти Насти Муравьевой

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26 августа 2021, 09:24 Источник: Readovka

Виталий Бережной - мужчина, который признался в убийстве 8-летней Насти Муравьевой через 2 недели после ее смерти выложил в сеть ролик в костюме единорога. Он выглядел таким счастливым.

Девочка пропала 30 июня, и ее почти 1,5 месяца искали всем миром: волонтеры, полиция и МЧС. Тело ребенка нашли на берегу озера. Настю изнасиловали и задушили. Труп был завернут в 40 полиэтиленовых пакетов, обмотан пищевой пленкой и упакован в коробку. Это и помогло следователям выйти на след преступника. Они начали отрабатывать эти улики и выяснили, что технику с коробкой передали в мебельный цех, чтобы там её вставили в кухонный гарнитур. Оперативники начали проверять работников и у одного из них дома нашли половик, от которого отрезан кусок.

После такой зацепки у него проверили ДНК – и он совпал с образцами, найденными на теле девочки. В Тюмени с 1997 года бесследно исчезли 8 детей и потому тема эта - серьезная болевая точка для региона.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от ⚠️ ДИАГНОЗ - ЖУРНАЛИСТ (@pulya.ne.dura)

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