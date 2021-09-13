В СК считают возможными причинами крушения самолета L-410 отказ техники или ошибку пилотирования

Следственный комитет Российской Федерации рассматривает отказ техники или ошибку пилотирования в качестве основных версий жесткой посадки самолета L-410, которая произошла накануне в Иркутской области.
Официальный представитель СК РФ Светлана Петренко уточнила, что предварительные версии случившегося – ошибка пилотирования во время маневрирования при посадке, а также отказ техники. Расследование в настоящий момент продолжается.
Ранее сообщалось, что в результате жесткой посадки самолета L-410 погибли четыре человека.
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