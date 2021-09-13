Аргументы Недели Происшествия 13+

В СК считают возможными причинами крушения самолета L-410 отказ техники или ошибку пилотирования

, 10:42 Источник: РИА "Новости"

В СК считают возможными причинами крушения самолета L-410 отказ техники или ошибку пилотирования
место крушения самолета L-410, Russian Emergencies Ministry/via Globallookpress.com

Следственный комитет Российской Федерации рассматривает отказ техники или ошибку пилотирования в качестве основных версий жесткой посадки самолета L-410, которая произошла накануне в Иркутской области.

Официальный представитель СК РФ Светлана Петренко уточнила, что предварительные версии случившегося – ошибка пилотирования во время маневрирования при посадке, а также отказ техники. Расследование в настоящий момент продолжается.

Ранее сообщалось, что в результате жесткой посадки самолета L-410 погибли четыре человека. 

Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости

ЕТ

В мире

Депутат Рады Волошин: из-за националистов Украина может «получить большую беду и настоящую гражданскую войну»

Депутат Рады Волошин: из-за националистов Украина может «получить большую беду и настоящую гражданскую войну»

Из-за радикалов Украина может «получить большую беду и настоящую гражданскую войну». С соответствующим предупреждением в разговоре с журналистами выступил Олег Волошин, депутат Верховной Рады.

Аргументы НеделиАвторы АН

Аргументы НеделиИнтервью

В мире

Общество

Общество

Общество

Общество

Происшествия

Общество

Происшествия

В мире