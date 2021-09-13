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Второй бортовой самописец обнаружен на месте жесткой посадки самолета в Иркутской области

, 10:18 Источник: ТАСС

Второй бортовой самописец обнаружен на месте жесткой посадки самолета в Иркутской области
место крушения самолета L-410, Russian Emergencies Ministry/via Globallookpress.com

На месте жесткой посадки самолета L-410 в Иркутской области был найден второй бортовой самописец. Ранее сегодня сообщалось, что специалисты обнаружили в районе инцидента первый "черный ящик".

В Восточно-Сибирской транспортной прокуратуре подтвердили сегодня, что был обнаружен второй бортовой самописец. Точное количество черных ящиков не сообщается.

Ранее сегодня стало известно, что троих пострадавших в результате аварийной посадки самолета в Иркутской области отправили в больницу в Иркутск. Еще одну травмированную гражданку пока транспортировать нельзя, ей сделали операцию. Погибли четыре человека.

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